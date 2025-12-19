Beşiktaş’ta Kaleci Günok Ayrılmak İstiyor İddiası

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği ön planda

Beşiktaş, ara transfer döneminde kaleci konusunda atak yapmayı düşünebilir. Siyah-beyazlıların, eldivenleri Ersin Destanoğlu’na kaptıran Mert Günok’un takımdan ayrılma isteği gündeme geldi.

Mert Günok, kulüpte yeterince forma şansı bulamadığı için rahatsızlık hissediyor. Deneyimli kaleci, yaklaşan Dünya Kupası öncesinde düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak arzusunda.

Bu sezon toplamda 13 maçta görev alan Mert Günok’un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. 36 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 500 bin euro olarak belirleniyor.