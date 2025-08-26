Idam Cezası İstenecek Suçlar

SUÇ ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Trump, son zamanlarda alınan ek güvenlik önlemleriyle birlikte başkentin suç oranlarında belirgin bir azalma görüldüğünü ifade ediyor. Özellikle geçtiğimiz iki haftada cinayet olayının yaşanmamasıyla ilgili örnek veren Trump, “Washington’da biri birini öldürürse, bunun karşılığı idam cezası olmalı” şeklinde bir açıklama yapıyor.

YASAL DÜZENLEME GEREKEN BİR KONU

ABD’de cezai düzenlemelerin büyük oranda eyaletlerin yetki alanına girdiğini hatırlatan Trump, başkent için böyle bir yasanın nasıl uygulanabileceğini değerlendireceklerini dile getiriyor. Suçla mücadelede daha sert politikaların gündeme geleceğini belirten Trump, kendisine yöneltilen otoriterlik eleştirilerine de yanıt veriyor. “Ben diktatör değilim,” diyen Trump, “Ama suçla nasıl mücadele edileceğini biliyorum. Kararlıyım” ifadelerini kullanıyor.