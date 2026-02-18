İddianame Onaylandı: İmamoğlu ve Diğerleri Hakim Önüne Çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen “siyasal casusluk” soruşturması sona erdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ, 11 Mayıs tarihinde ilk duruşmada hakim karşısında olacak.

20 Yıla Kadar Hapis Cezası

İddianamede suç tarihinin 2019-2025 yılları arasında olduğu ifade edildi. İddianamede adı geçen İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ’ın “siyasal casusluk” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameden Ayrıntılar

Şüpheliler arasında yapılan konuşmalara da iddianamede yer verildi. Konuşmalarda “W” harfiyle ifade edilen uygulamanın Wickr Me isimli program olduğu ve tarafların bu yazılımı değişik kod isimleriyle kullandığı belirtildi. “Bluestar81” rumuzlu kullanıcının Özkan, “Jupiter1881” rumuzlu kullanıcının ise Gün olduğu tespit edildi. Bu konuşmaların bir kısmının Türkçe, bir kısmının ise İngilizce olduğu kaydedildi. İddianamede, Hüseyin Gün tarafından Ekrem İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla bir dijital algı operasyonu düzenlenmesi ve haber ağı sağlanması” talimatı verildiği ifade edildi. Aynı programda yapılan yazışmalarda, Gün’ün iktidar tarafından gerçekleştirilen uygulamaların kötülenmesi ile dijital algı operasyonuna başlanması yönünde talimatlar verdiği kaydedildi.

Seçim Çalışmaları İçin Rapor Hazırladığı İddiası

Gün’ün başka mesajlarında ise İmamoğlu’nun seçim çalışmalarında daha agresif bir tutum sergilediği, dolayısıyla daha sakin olması gerektiği yönünde talimatlar ilettiği belirtildi.

Merdan Yanardağ ile İletişim

Soruşturma sürecinde, şüpheli Merdan Yanardağ’ın Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü yöneticisi Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine dair çok sayıda iletişimi ve yazışması tespit edildi. Seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerine yönelik yabancı istihbarat servisleriyle işbirliği içerisinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. Bu eylemler, casusluk suçunun işlenmesi olarak değerlendirildi.