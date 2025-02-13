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İETT Otobüsü Kazasında 2 Kişi Yaralandı

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Kaza, Darülaceze Caddesi’nde bulunan Darülaceze durağı önünde, saat 07.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ömer Kambur’un sürücülüğünü yaptığı İETT otobüsü, Darülaceze durağına yanaşırken, kaygan zeminin etkisiyle duramayarak park halinde duran bir otomobile çarptı.

YARALILAR VE OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ

Kaza sonucu otobüs içerisinde ayakta bulunan iki kişi düşerek yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza dolayısıyla hem İETT otobüsünde hem de otomobilde hasar oluştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Otobüs şoförü Ömer Kambur, yaşanan olay hakkında açıklamalarda bulundu. “Otomobil duruyordu. Ben de frene bastım ama duramadım. Arkadan frene bastım ama araba aktı gitti. Arabada ayakta olan 2 kişi yere düştü” ifadelerini kullandı.

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