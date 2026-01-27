İETT Otobüsü Ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

iett-otobusu-ve-hafif-ticari-arac-carpisti-1-olu-1-yarali

KAZA, YOLCULARI ETKİLEMEDİ

Saat 21.30 sularında meydana gelen kaza, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Olayın tanıklarına göre, etkili yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarpıştı. Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunması üzerine, kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI, YARALILAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Özkan Dalkılıç’ı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dalkılıç ile birlikte araçta bulunan iki kişinin de yaralandığı belirlendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında İETT otobüsünde bir yolcunun bulunmadığı bilgisi alındı.

TRAFFİK AKIŞI NORMALEE DÖNDÜ

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Ancak, hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç’ın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İngiliz Turist Pansiyonda Hareket Halinde Bulundu

Fethiye'de tatil yapan 66 yaşındaki İngiliz Gary Mark Aldridge, pansiyon odasında ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ölümünün sağlık sorununa bağlı olabileceği düşünülüyor.
Gündem

Gazeteci Sedef Kabaş Gözaltına Alındı: Suçlaması Cumhurbaşkanına Hakaret

Gazeteci Sedef Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.
Gündem

Inter’e Sergej Jakirovic’in Oğlu Leon Jakirovic Transfer Oldu

Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic'in 18 yaşındaki stoper oğlu Leon, Inter'in U23 kadrosuna katıldı.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması: Devasa Filomuz Bekliyor

ABD Başkanı, İran ile ilişkilerin belirsizliğine değinerek, bölgede büyük bir filo bulundurduklarını ve Tahran'ın bir anlaşma arayışında olduğunu ifade etti.
Gündem

Papel Operasyonunda 15 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı 38 kişi gözaltına alındı; 15'i tutuklandı, 23'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.