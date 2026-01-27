İETT Otobüsü Ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KAZA, YOLCULARI ETKİLEMEDİ

Saat 21.30 sularında meydana gelen kaza, Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde gerçekleşti. Olayın tanıklarına göre, etkili yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü, karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarpıştı. Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunması üzerine, kaza bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA ANI, YARALILAR KURTARILDI

İtfaiye ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Özkan Dalkılıç’ı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dalkılıç ile birlikte araçta bulunan iki kişinin de yaralandığı belirlendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında İETT otobüsünde bir yolcunun bulunmadığı bilgisi alındı.

TRAFFİK AKIŞI NORMALEE DÖNDÜ

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Ancak, hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç’ın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.