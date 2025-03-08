IFAB Ofsayt ve VAR Kurallarını İnceliyor!

OFSAIT KURALINA YENİ EKLEMELER

Futbolun en çok tartışılan konularından biri olan ofsayt kuralına yenilikler ekleniyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bu konuda yeni düzenlemeler getirmek için harekete geçti.

YENİ KURAL TARTIŞILACAK

IFAB, 1 Mart’ta İskoçya’nın Glasgow kentinde bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda yeni kural üzerinde tartışmalar yapılacak. Dikkat çeken bir iddia ise FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger’in Dünya Kupası’nın iki yılda bir yapılması önerisi oldu fakat bu öneri kabul edilmedi. Bunun yanı sıra Wenger, ofsaytla ilgili önemli bir öneride bulundu.

WENGER’İN ÖNERİLERİ

Wenger’in önerisine göre, bir hücum oyuncusunun vücudu, son defans oyuncusundan tamamen önde olduğu durumlarda ofsayt verilmesi bekleniyor.