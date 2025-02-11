İftar Menüleri Zamlandı: Fiyatlar Yüzde 50 Arttı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla, oruç tutanlar 1 Mart tarihinde ilk iftarlarını yapacak. Bu yıl, dışarıda iftar yapmak isteyenler için kötü bir haber var. Geçen yıl İstanbul’daki iftar menüleri kişi başı 500 liradan başlarken, bu yıl fiyatlarda yaklaşık yüzde 50 artış görüldü. Haberglobal’den Şifa Kaymak’ın aktardığına göre, Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, seçilen menü ve mekana bağlı olarak değişiyor. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menülerine geçen yıla göre zam geldi. İftariyeliklerdeki artış ise yüzde 25-50 aralığında seyrediyor.

LÜKS RESTORANLARDA İFTAR MALİYETİ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı açıklamada geçen yıl ortalama 2000 TL olan iftar menülerinin kişi başı 4 bin 500 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtti. Özellikle lüks bir restoranda dört kişilik bir aile için bu maliyet 18 bin TL’yi buluyor. Bingöl, “Menülerde yüzde 25-50’ye yakın zam bekliyoruz. Yer ve mekana göre iftar menüleri kişi başı 550 ile 5 bin arası değişiyor” ifadesini kullandı.

Bingöl, fiyatların şehir içinde semtten semte değiştiğini vurgulayarak, “İstanbul’da dört kişilik bir aile iyi bir restoranda iftar açmayı tercih ederse maliyet 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Merkezden uzaktaki bir restoranda ise 4 kişilik bir ailenin iftarı 3500 TL kadar çıkabilir” dedi.

ZAM FİYATLARININ NEDENLERİ

Bingöl, restoranlardaki fiyat artışlarının ardından gelen soruları şu şekilde yanıtladı: “Restoranlardaki artışların temeli, artan kira maliyetleri, hammadde fiyatları, et ürünleri ve personel giderleri. Bu faktörler restoran sahiplerini doğrudan etkiliyor.”

ANADOLU-İSTANBUL FİYAT FARKLARI

Bingöl, Anadolu ile İstanbul’daki iftar menüleri arasında belirgin bir fiyat farkı bulunduğunu ifade etti. Anadolu’da kişi başı fiyatların 300 liradan başlayarak 1000 liraya kadar iyi menüler bulmanın mümkün olduğunu belirtti.