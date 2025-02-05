Iğdır’da Kış Bahçe Düğünleri Popülerleşti

Kış Düğünlerine Yönelme

Iğdır’da çiftler, yaz düğünlerindeki yoğunluk ve maliyetlerden kaçınmak için kış aylarını seçiyor. Aynı zamanda hava koşullarının uygun olması, bahçe düğünlerinin popülaritesini artırıyor. Doğu’nun “Çukurova’sı” olarak bilinen Iğdır’da, bu yıl kış mevsimi güneşli ve ılıman hava ile dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda Ocak ve Şubat aylarında kar ve soğuk havanın etkisiyle dış mekanda düğün yapmak neredeyse imkansızdı; ancak, bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için bahçe düğünlerine olan ilgi artıyor.

Hava Koşullarının Rolü

Eski yıllarda kış aylarında evlenmek isteyenler, soğuk hava yüzünden kapalı mekanlara yönelirken, bu yıl hava şartları elverişli olduğu için dış mekan düğünleri tercih ediliyor. Özellikle Ramazan ayına girmeden evlenmek isteyen vatandaşlar, bahçelerde gerçekleştirilen düğünlerde unutulmaz anlar yaşıyor. Iğdır’da uzun yıllardır organizasyon işleri yapan Zahide İlgezdi, Ocak ve Şubat ayı randevularının dolduğunu ifade ediyor ve “Beş yıldır organizasyon işi ile uğraşıyorum. Eskiden bu mevsimde çok kar olurdu, komşuya bile gidemezdik. Şimdi hava güneşli, bütün düğünleri dışarıda yapıyoruz. Ocak ve Şubat ayı randevularımız dolmuş durumda. Vatandaşlar da bunu tercih ediyor. Ramazan ayı geliyor, hava da güzel olunca vatandaşlar hayırlı işleri ertelemek istemeyip düğünlerini yapıyorlar” şeklinde açıklama yapıyor.