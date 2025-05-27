Iğdır’da Operasyon! 19 Şahıs Gözaltında

Emniyet güçleri, suçlularla mücadelesine büyük bir kararlılık gösteriyor. Yurtta vatandaşın güvenliğini sağlama adına durmaksızın çalışan ekipler, son olarak Iğdır’da önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

19 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘rüşvet alan adliye çalışanları’ ve ‘insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti’ hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında harekete geçti. Bu çerçevede yapılan operasyonda, aralarında adliye çalışanları ve rüşvet veren kişilerin de bulunduğu toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

33 ADRESTE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Operasyon sırasında insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği belirlenen 9 eğlence mekanı ile bu şüphelilerin bulunduğu 33 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

ARAMALARDA 1,5 MİLYON TL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden para, uyuşturucu maddeler, silahlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda, 107 yabancı uyruklu kadın Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi’nde muhafaza altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 6’SI SERBEST BIRAKILDI

6 şüpheli ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.