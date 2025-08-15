İğdır FK’dan Napoli’ye transfer haberi!

TRANSFER DÖNEMİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye’deki futbol kulüpleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig ekipleri transferlerini bir bir açıklarken, 1. Lig takımı Iğdır FK sürpriz bir görüşmeyle gündeme geldi.

ÖZDER ÖZCAN NAPOLİ’YE GİDEBİLİR

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun verdiği habere göre, Iğdır FK’nın forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya Ligi Serie A’nın önemli takımlarından Napoli’ye transfer olmak üzere. Haberin devamında Napoli’nin, Özcan’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Iğdır FK ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

ÖZCAN GENÇ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYOR

Aynı haberde, Özcan’ın Napoli’nin genç takımı Primavera’da oynama konusunda sabırsız olduğu ifade edildi. İtalyan ekibinin, Özder Özcan’ı önce genç takımda değerlendireceği ve futbolcusunun gelişimini takip edeceği kaydedildi.

KARİYERİNE IĞDIR FK’DA DEVAM ETTİ

Hollanda’da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 takımından 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK’ya transfer olmuştu. Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 maçta 3 gol atan Özder Özcan, U18 Milli Takımı’nda ise 11 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.