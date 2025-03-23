Igor Tudor Juventus’un Yeni Teknik Direktörü Oldu

YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLANDI

Siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda, “Igor Tudor, A takımımızın yeni teknik direktörü oldu. Hoş geldin, Igor! Juventus, Thiago Motta’ya kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çalışma, tutku ve özveri için teşekkür eder.” ifadelerine yer verildi. Juventus, Thiago Motta yönetiminde Serie A’da önce Atalanta’ya 4-0, bir sonraki lig maçında da Fiorentina’ya 3-0 yenildi. Torino ekibinde alınan kötü sonuçların ardından Motta’nın görevine son verildi.

TUDOR’UN KARIYERİ VE DENEYİMİ

Igor Tudor, 46 yaşındaki Hırvat teknik adam, Ağustos 2020 ile Mayıs 2021 arasında Juventus’ta yardımcı antrenörlük yaptı. İtalya’da daha önce Udinese, Verona ve Lazio kulüplerini çalıştırdı. Türkiye’de Temmuz 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında Kardemir Karabükspor’da görev alan Tudor, Şubat 2017’de göreve başladığı Galatasaray’ın başında ise aynı yılın Aralık ayına kadar kaldı. En son olarak, Mart 2024’ten Haziran 2024’e kadar Roma temsilcisi Lazio’yu yönetti ve burada 11 maçta 1,91 puan ortalamasını yakaladı.