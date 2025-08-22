İHA Saldırısı: 12 Polis Hayatını Kaybetti

POLİS HELİKOPTERİNE İHA SALDIRISI

Kolombiya’nın Antioquia bölgesine bağlı Amalfi kırsalında gerçekleştirilen bir operasyon sırasında, polis helikopteri İHA saldırısına maruz kaldı. Bu saldırıda helikopter içindeki 12 polis hayatını kaybetti, 5 polis ise yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, “Görünüşe göre koka ekinlerini elle yok etme çalışmalarında görevli polislerin güvenliğini sağlamakla görevli bir polis helikopteri düşürüldü. Polisler bir İHA tarafından saldırıya uğradı” şeklinde açıklamalarda bulundu.

SALDIRININ SORUMLUSU

Yetkililer, bu saldırıyı eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) çatı örgütü olan Estado Mayor Central’e (EMC) bağlı 36. cepheye atfetti. Saldırının detayları ve bölgedeki operasyonların hala sürdüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Güvenlik güçlerinin bu tür saldırılara karşı alacağı önlemlerin artırılması gerektiği ifade ediliyor.