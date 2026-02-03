Ihlara Vadisi Cam Terasından Düşen Kadın Yaralandı

ihlara-vadisi-cam-terasindan-dusen-kadin-yaralandi

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bulunan Ihlara Vadisi’nin cam terasında meydana geldi. İddialara göre, terastan Ihlara Vadisi’ni izleyen kişiler, bir kadının yaklaşık 50 metre yükseklikten düştüğünü fark etti. Durumun hemen yetkililere bildirilmesi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OLAYA MÜDAHALE

Kısa süre içinde olay mahalline ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri, S.K. (46) isimli kadının düştüğü noktaya kadar indi. İlk müdahale, olay yerinde gerçekleştirildi. Daha sonra kadın, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, kadının terastan atlama olasılığı üzerinde dururken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

