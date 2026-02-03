Emekli Maaşlarına Ek Banka Promosyonu Talebi Artıyor

Emeklilerin Yüksek Banka Promosyonu Talepleri Artıyor

Emekli maaşlarındaki artışlarla birlikte emeklilerin yüksek banka promosyonu beklentileri artmış durumda. En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılması ve yeni yıl itibarıyla gerçekleşen diğer maaş artışlarının ardından, yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü, bankaların sunacağı promosyon artışlarına çevrildi. Bankalar, emeklilerin kendi müşterileri olabilmesi için, üç yıllığına 12 bin ila 15 bin TL arasında değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmekte ve çeşitli avantajlar sunmaktadır.

KAMU BANKALARI DAHA CIMRİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin banka promosyonu hakkı için uzun yıllar mücadele verdiklerini belirterek, 2015 yılından bu yana emeklilere aylıkları karşılığında promosyon ödemelerinin yapılmaya başlandığını ifade etti. Ergün, emeklilere yönelik banka promosyonu kazanımlarını gözlemlediklerini ve bu konuda savunucu olduklarını vurgulayarak, “Şube ağı yaygın olan kamu bankalarının promosyon konusunda daha cimri olduğunu görüyoruz.” dedi.