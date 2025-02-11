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Dünya

İİT, Gazze İçin Olağanüstü Toplantıya Hazırlanıyor

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DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN TEMASLAR

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, gündemdeki gelişmeler doğrultusunda Suudi Arabistan, Pakistan, İran ve Ürdün ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bir dizi görüşme yaptı. Bu görüşmelerde, Filistin meselesindeki güncel durumlar ve bölgesel iş birliği konuları masaya yatırıldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI İÇİN ANLAŞMA

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, 27 Şubat’ta Kahire’de yapılması beklenen acil Arap zirvesinin ardından, İİT’nin bakanlar düzeyinde olağanüstü bir toplantı düzenlemesi konusunda “prensipte” anlaşıldı. Planlanan bu toplantının amacı, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin konusundaki değişmez tutumlarını vurgulamak ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ile topraklarında yaşama hakkına olan bağlılığına dikkat çekmektir. Ancak toplantının tam tarihi henüz açıklanmadı.

MISIR’DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Mısır, Filistin meselesi üzerine artan diplomatik çabalar çerçevesinde, 27 Şubat’ta acil bir Arap zirvesine ev sahipliği yapacağını bildirdi. Bunun yanı sıra, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 9 Şubat’ta İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD yönetiminin Gazze’deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı bir acil toplantı yapılması isteğini dile getirdi.

TRUMP’IN TARTIŞMALI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi ile ilgili yaptığı son açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Trump, Gazze’nin tamamen yıkıma uğradığını belirterek, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına yerleştirilmesinin “daha iyi bir seçenek” olacağını öne sürdü. Filistinlilerin Gazze’den ayrılmaktan başka bir seçeneklerinin kalmadığını savunan Trump, ABD’nin Gazze’yi “devralacağını” belirtti. Bu açıklamalar uluslararası alanda geniş yankı bulurken, özellikle İslam dünyasından tepkiler geldi.

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