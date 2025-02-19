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Ikby Başbakanı Barzani’den Sürece Destek

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DEM PARTİ İMRALI HEYETİ ERBİL’DE GÖRÜŞTÜ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapmış olduğu temaslarını tamamlayan DEM Parti İmralı heyeti, son görüşmesini Erbil’de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile gerçekleştirdi. IKBY Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani’nin DEM Partisi İmralı heyetini kabulünde, IKBY’nin PKK ile Türkiye makamları arasındaki barış sürecini desteklediklerine dikkat çekildi. Barzani, bölgedeki tüm fırsatların barış, istikrar ve halklar arasındaki kardeşlik için değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, IKBY’nin savaş ve şiddet sarmalının sona ermesi için her türlü iş birliği ve desteği sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha ifade etti.

BARIŞ SÜRECİNE DESTEK VURGUSU

DEM Parti heyeti, IKBY’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, IKBY’de gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi. Türkiye’de yeni bir sürecin başladığını belirten heyet, Kürt meselesinin çözümü ve barış sürecinin ilerletilmesinin artık önemli ve kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini aktardı. Barzani’nin barış sürecine yönelik destekleyici rolünü ise takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

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