İki Araç Seyir Halindeyken Alev Aldı

YANGINLARIN SEBEBİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı araç yangınında otomobiller tamamen yandı. Araçlardaki yolcular son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

ALEVLER SEYİR HALİNDEYKEN ORTAYA ÇIKTI

Farklı saatlerde seyir halindeki iki otomobilde yangın patlak verdi. Alevleri gören sürücüler ve yolcular, hızla araçlarını terk ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

YANGIN SONRASI GERİYE KALANLAR

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangınları söndürdü. Ancak her iki araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınların nedenine dair polis ekipleri inceleme başlattı.