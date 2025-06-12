İki Bakanlık Komisyon Oluşturdu!

RADAR CEZALARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Radar cezaları, son günlerde sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Bayram tatili süresince otoyollarda hız sınırlarının 30–40 km düşürülmesi ve yapay zekâ destekli radarlarla yoğun denetim yapılması, büyük tepkilere yol açtı. Uygulamanın ilk gününde 2 milyondan fazla aracın kontrolü gerçekleştirilirken, 12 bin 407 sürücüye sadece bir günde toplamda 26,9 milyon TL tutarında ceza kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu uygulamanın hedefinin trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu söyledi. Ancak resmi veriler, geçen yılki Kurban Bayramı ile karşılaştırıldığında kaza sayısında büyük bir değişiklik olmadığını, ölümlü kazalarda ise küçük bir artış görüldüğünü gösteriyor.

CEZALARIN İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı’nın Kurban Bayramı’nda devreye soktuğu radar sistemine yönelik eleştiriler için dikkat çeken bir açıklama geldi. Radar cezalarının iptal edilebileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu iddialara AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler cevap verdi. Gazetecilerin bayram tatili süresindeki ağır trafik cezalarına dair şikâyetleri hatırlatması üzerine Güler, “Bakın arkadaşlar şimdi en son bir etki analizi aldık. 140 kilometrenin üzerinde olan otoyollardaki ölümlü trafik kazası yok. Ama seksen doksan kilometre üst sınırı olan yerlerde maalesef aşırı hızdan ve ani manevra değişikliğinden dolayı birçok bayramda kazalar oldu” dedi.

CAYDIRICI CEZALARIN GEREKLİLİĞİ

Güler, her yıl yaklaşık 6 bin 350 vatandaşın trafik kazalarında kaybolduğuna dikkat çekti. Bu sayının düşmemesinin endişe verici olduğunu belirten Güler, “Bu çok büyük bir rakam. Ve bunların da sebebine baktığımızda üç ana başlık var; kırmızı ışık ihlali, aşırı hız ve ani manevra değişikliği” şeklinde konuştu. İnsan hayatını korumanın önemine vurgu yapan Güler, caydırıcı cezaların artırılması gerektiğine işaret etti. “İnsanlar düşük cezaların caydırıcı etkisinin olmadığına inanıyor ve yüksek hızda devam ediyor,” sözleriyle mevcut durumun eleştirisini yaptı.

RADAR UYGULAMALARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bir soru üzerine, cezaların caydırıcılığının düşük olduğunu belirten Güler, “Yeni kanun teklifimizle bunları artırıyoruz. Caydırıcı hale getiriyoruz. Ama son tepkiler yüksek cezalardan kaynaklı değil,” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın katılımıyla bir komisyonun kurulduğunu duyurarak, radar uygulamalarının alanları ve hız sınırlarının ani değişiklikleri üzerinde çalışma yapılacağını aktardı.

RADAR CEZALARIYLA İLGİLİ VERİLER

Kurban Bayramı sırasında Türkiye genelinde radar cezalarıyla ilgili çarpıcı veriler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yerlikaya, arefe günü 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, bayramın 1. gününde ise bu sayının 12 bin 407 olduğunu açıkladı. Ayrıca, radarsan tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zekâ destekli cihazların, otoyollardaki hız sınırı ihlallerini anlık olarak ölçtüğü belirtildi. Ani hız düşüşleri olan yollarda sürücülerin bu değişiklikleri fark edemediği ve ilgili levhaların yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.