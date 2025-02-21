İki Başrol Veda Ediyor, Yeni Gelenler Kim?

YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR!

Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar’da değişim yaşanıyor. Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek, diziden ayrılıyor. İlk sezondan itibaren dizi kadrosunda yer alan bu iki başarılı oyuncu, senaryo gereği projeye veda ediyor. İzleyiciler merak ediyor; Kızıl Goncalar’da başka kimler ayrılıyor ve yeni sezonda hangi oyuncular kadroya katılıyor? İşte yanıtlar…

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Popüler karakterler Hande (Duygu Sarışın) ve Seçkin (Tuğrul Tülek), sürpriz bir şekilde hikâyeden çıkıyor. İkili, evlat edindikleri çocuklarıyla birlikte Muğla’ya taşınarak diziden ayrılıyor. Bu gidişat, dizinin senaryosunun tamamen değişmesine yol açıyor. Yeni bir dönem başlıyor ve sadece ayrılıklar değil, aynı zamanda diziye yeni karakterler de katılıyor.

YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Esra Ronabar, Psikolog Özge karakteriyle Kızıl Goncalar’a dahil oluyor. Ayrıca, Aziz’in damadı Rıza da hikâyeye katılacak. Ancak bu önemli karakterin kimin tarafından canlandırılacağı henüz bilinmiyor. İzleyiciler merakla bekliyor; Bu değişiklikler dizinin gidişatını nasıl etkileyecek? Hande ve Seçkin’in ayrılığının diğer karakterler üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Yeni gelen Rıza ve Özge karakterleri, dizide hangi olayları tetikleyecek?

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı hikaye, farklı bir yöne doğru mu evrilecek? İzleyiciler, bu soruların yanıtlarını merakla bekliyor.