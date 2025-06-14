İki Bölgeye Kuvvetli Sağanak Uyarısı

HAVA SICAKLIĞI VE YAĞIŞLAR ÜZERİNE GENEL GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında olması, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUZEY VE DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞLAR

Son tahminlere bakıldığında; kuzey, iç ve doğu kesimlerde parçalı yer yer çok bulutlu hava durumu görülüyor. Trakya’nın batısı, Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer yerlerde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecektir.

MARMARA VE EGE BÖLGELERİNDEKİ DURUM

Marmara, parçalı ve az bulutlu, Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege bölgesinde de parçalı ve az bulutlu bir hava durumu hakimken, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

AKDENİZ VE İÇ ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, ancak iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu ve bölgenin yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu’da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava durumu hakim olacak; bölgenin güney ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Batı Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olmakla birlikte Doğu Karadeniz ile ilk saatlerde Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİNDE HAVA

Doğu Anadolu’da hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batısının çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor, ayrıca bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.