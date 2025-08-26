İki Grup Silahlarla Birbirlerine Ateş Açtı

GECEKONDU PICİK CADDESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, Feritköşk Mahallesi Fiskaya Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen silahlı çatışma, şehirde büyük bir korku ve paniğe yol açtı. İddialara göre, aralarındaki husumet nedeniyle karşılaşan iki grup, cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Otomobillerinden inen kişiler, tabancalarıyla birbirlerine ateş açmaya başladı.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Çatışma sonucunda vücutlarına kurşun isabet eden 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları hastanelere sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit, doktorların yoğun çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS OPERASYONU VE İNCELEMELER

Olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, çatışmaya karışan iki otomobilde çok sayıda kurşun izi buldu. Ayrıca, bölgede birçok boş kovan da tespit edildi. Olayla ilgili olarak, karışan kişilerin yakalanmasını sağlamak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.