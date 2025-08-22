İki Gün Sıcak Hava Bekleniyor

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Bugün de etkisini gösterecek olan sıcak hava, cumartesiden itibaren karayel rüzgarıyla birlikte serinleyecek.

İSTANBUL, MARMARA VE EGE’DE HAVA DURUMU

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıklarla ilgili tahminlerini şöyle aktardı: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.” Marmara ve Ege bölgelerinde sıcak hava, cuma ve cumartesi günleri etkisini gösterecekken, İç Anadolu’da ise bu sıcaklıklar pazartesiye kadar 3 gün sürecek. Çalışkan, “İstanbul’da en sıcak gün cuma. 35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek.” şeklinde bilgi verdi.

RÜZGAR VE YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Cumartesi günü öğleden sonra rüzgar, serinlik vermeye başlayacak. Pazar ve pazartesi günlerinde ise İstanbul ve Karadeniz hattında kısa süreli yağışların görülmesi bekleniyor. İzmir Bodrum hattında ise karayel rüzgarı etkili olacak ve serinlik sağlayacak. Ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskinin artabileceği vurgulandı.

BUGÜN HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde gün içindeki hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.