İki İlçede Milli Eğitim Müdürü Değişti

Eğitim
Bir kişi masa üzerinde yazı yazıyor
Isparta'daki ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yapılan yeni atamalarla birlikte, eğitimdeki değişim süreci hız kazandı.
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Isparta’nın ilçe milli eğitim müdürlüklerinde yeni atamalar gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 yıldır Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Ahmet Armutoğlu, Yenişarbademli’ye atandı. Daha önce Eğirdir’de de aynı görevi yürüten Armutoğlu, veda ziyaretlerini tamamlayarak görevinden ayrıldı. Boşalan Yalvaç koltuğuna ise aynı müdürlükte şube müdürü Mahmut Sert getirildi.

YALVAÇ’A YENİ MÜDÜR ATANDI

Mahmut Sert, Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde şube müdürü olarak çalışıyordu. Armutoğlu’nun tayini sonrası bu göreve getirildi. Atamaların ardından her iki ilçede de yeni dönem çalışmaları başladı.

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