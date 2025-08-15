İki Lider Üzerinden Uçak Geçti

PUTIN VE TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde bir araya geldi. Dünyanın dört bir yanından dikkatle izlenen buluşmada iki lider, samimi bir şekilde el sıkışarak poz verdi.

F-35 VE B-2 UÇAKLARI GÖKYÜZÜNDEN GEÇTİ

Görüşmenin yapılacağı yere doğru beraber yürüdükleri esnada, üzerlerinden F-35 savaş uçakları ve stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameraya yansırken, iki lider de yukarıda süzülen uçakları izlemek için başlarını kaldırdı.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI İRAN OPERASYONUNDA KULLANILDI

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Midnight Hammer” adlı operasyonda İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine karşı kritik saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri tarihinin en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuşla hedeflerine ulaştı. Operasyon sırasında B-2 uçakları, yer altındaki derin yapıları hedef alabilen GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak etkili bir şekilde saldırılarda bulundu. Özellikle Fordow tesisine yapılan saldırı, bu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk kez kullanılması açısından dikkat çekti. Gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde radar tespitini önleyen B-2’ler, stratejik hedeflere sessiz ve etkili bir biçimde ulaşma kabiliyetiyle yüksek öneme sahip bir askeri güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.