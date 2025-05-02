İki Su Firmasına Ceza Kesildi!

İKİ SU FİRMASINA CEZA UYGULANDI

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında açılan soruşturma sonuçlandı. Rekabet Kurumu, bu iki firma için idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Alınan karara göre, Erikli Su’ya 21 milyon 106 bin 469,63 TL ve Pınar Su’ya 4 milyon 877 bin 401,33 TL ceza kesildi.

SORUŞTURMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Rekabet Kurumu, bu cezaların gerekçesini de duyurdu. Kurumun açıklamasında, “Ambalajlı su üretimi ve satışı sektöründe faaliyet gösteren Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ve Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 21.09.2023 tarihli ve 23-45/850-M(2) sayılı Rekabet Kurulu kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

Kurulun toplantısında, iki firmanın rekabeti kısıtlayıcı bilgi alışverişinde bulunduğuna ve bu nedenle ciddi bir ihlal gerçekleştirdiğine karar verildi. “Geleceğe yönelik satış fiyatları gibi rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği dolayısıyla iki teşebbüse de idari para cezası uygulanması gerektiğine 25-16/377-175 sayı karar verilmiştir.” denildi.