İki Yangın Arasında 4 Dakika Var

KONTROL ALTINDA OLMA DURUMU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki devam eden 2 yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. “Önümüzdeki 1 hafta çok riskli” diyerek durumu aktaran Yumaklı, “Rüzgar değil adeta fırtına vardı” ifadesini kullandı. Yangınlarla bağlantılı olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 24 kişi hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikeleri yok. Yumaklı’nın yaptığı açıklamalarda, “Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İki yangınla mücadelemiz devam ediyor. Devlet Hastanesi’nde 72, Engelli Bakım Merkezi’nde 57 kişi ve ayrıca radyo-televizyon vericisinde 2 görevli tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Alevlerin arasında kalan bir itfaiye aracı oldu; ancak bu noktada herhangi bir yaralanma yaşanmadı” dedi. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını da belirtti.

DUMANDAN ETKİLENENLER

Yumaklı, bölgedeki durumu aktarırken, “Hala daha arkadaşlarımız soğutma işlemlerine devam edecek ama ne yazık ki Bayramiç ilçesindeki ormanlık alanlar ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Ekiplerimiz burada müdahale edecek” ifadelerini kullandı. İki yangından 24 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirten Bakan Yumaklı, bu kişilerin hayatlarının tehlikede olmadığını vurguladı.

YANGIN RİSKİNE DİKKAT

Bakan Yumaklı, vatandaşlara bir çağrıda bulunarak, “Şiddetli rüzgar sadece Çanakkale’ye has bir durum değil. Batı Karadeniz, iç Ege ve ülkemizin büyük bir kısmı yüksek bir risk altında. Ege’den Akdeniz’e kadar olan bölgelerin 2 hafta boyunca yangın riski taşımakta” dedi. Çıkan yangınların %96’sının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, kapalı alanlar dışında ateş yakılmaması gerektiğini hatırlattı. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halinde olduklarını sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

