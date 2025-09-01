İki Yıl Ekilmeyen Tarla Devlet Kiraya Verecek! 45 Günlük Süre Başladı

YENİ UYGULAMA İLE TARIM ARAZİLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Türkiye’de atıl durumda olan tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bugünden itibaren, iki yıl boyunca ekilmeyen tarlalar, devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Bu düzenlemeye göre, arazi sahipleri 1 Eylül 2025 tarihine kadar 45 gün içinde resmi başvuru yapmazsa, tarlaları otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.

KİRA GELİRLERİ ARAZİ SAHİPLERİNE İADE EDİLİYOR

Kiralanan arazilerin kira geliri doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Eğer arazi sahibinin vefat etmesi veya miras paylaşımının tamamlanmamış olması durumunda, bu kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara yatırılacak. Bu hesaplar, üçer aylık vadeli olarak nemalandırılacak.

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Kiraya verilecek arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak boş arazileri tespit etti. Yerinde yapılan kontroller sonucunda Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar ve Kayseri’de 1.650 parsel işlenmeyen tarım arazisi belirlendi. 2024 üretim yılına göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25 bin 328 parselde toplamda yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmedi. Kiralama işlemleri Kasım 2025’ten itibaren başlayacak ve her üretim yılında bu yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama süreci devam edecek.

ONLINE BAŞVURU İMKANI SUNULUYOR

Arazi kiralamak isteyen vatandaşlar, “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Başvurular, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online olarak da gerçekleştirilebilecek. Kiralama işlemlerinde öncelik, arazinin bulunduğu köyde ikamet edenler ile sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına verilecek. Eğer birden fazla öncelikli talep olursa, en yüksek teklifi veren kişiye kiralama yapılacak. Öncelikli gruptan talep olmaması durumunda, diğer istekliler arasında en yüksek teklifi verenler ödüllendirilecek. Kiralanan arazilerin sadece tarımsal faaliyetler için kullanılabileceği, tarım dışı amaçlarla kullanılması durumunda sözleşmelerin iptal edileceği belirtildi.