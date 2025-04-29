İkinci Bayram İkramiyesi Tarihi Bekleniyor

İKRAMİYELERİ ALMA ZAMANI YAKLAŞIYOR

2025 yılı başında yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, şimdi dikkati ikinci bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilecek olan ikinci ikramiye ödemesi, zamlı oranlarla haziran ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacak. Bu yıl Kurban Bayramı, 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı’nın 6 ile 9 Haziran tarihleri arasında olması nedeniyle, emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 2 ile 5 Haziran tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor. Bayram ikramiyesinden sadece mevcut emekliler değil, aynı zamanda yeni emeklilik başvurusu yapanlar da faydalanabilecek.

KİMLER BAĞIŞTAN YARARLANACAK?

Düzenlemeye göre, bayram ikramiyesinden yararlanmak için emekli aylığının bayramın bulunduğu ayda bağlanmış olması şart. Aylıklar, yapılan başvurunun ardından izleyen ayda bağlanıyor. Bu doğrultuda, mart ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar ilk ikramiyeden yararlanmıştı. Nisan ve mayıs aylarında başvuranlar, ikinci ikramiyeye hak kazanacak. Özellikle mayıs ayı içinde başvuranların, 1 Haziran itibarıyla aylıkları bağlanmış olacağı için, Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanma imkanı bulunuyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH

İkramiye ödemesinden faydalanmak isteyenlerin mayıs ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunu tamamlaması gerekiyor. Başvuru süresi sonuna kadar tamamlanırsa, aylık bağlama işlemi ödeme tarihine yetişmese bile emeklilik hakkı kazananlar, aylıkları bağlandığında ikramiyelerini alabilecek. Ancak mayıs ayı sonrasında başvuranlar için ikramiye ödemesi 2026 yılında başlayacak.

ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARLARI

Bu yıl yürürlüğe giren yasayla birlikte bayram ikramiyesi tutarları artırıldı. Emekli maaşı alanlar 4 bin TL ikramiye alacak. Ölüm aylığı alanların ikramiyeleri ise aylık oranına göre değişiklik gösterecek: Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlara 3 bin TL, yüzde 50 olanlara 2 bin TL, yüzde 25 olanlara 1 bin TL ikramiye verilecek. İki farklı dosyadan aylık alan hak sahiplerine, en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden ikramiye hesaplanacak. Bu tutarlar Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Emekliler, Kurban Bayramı öncesinde zamlı ikramiyelerini almak için gün sayarken, yeni emekli olacak vatandaşların da mayıs ayı bitmeden başvuru yapması büyük önem taşıyor. Böylece hem zamlı ikramiyeden yararlanacak hem de bayram öncesi maddi destek sağlamış olacaklar.