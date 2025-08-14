“İkinci Görüşme Daha Önemli Olacak.”

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELİRGİNLİK KAZANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in, yarın Alaska’da Türkiye saatiyle 22:30’da bir araya gelmesi öngörülüyor. Görüşme hakkında güncel bir açıklama yapan Trump, Putin’in bir anlaşma yapma isteğinde olduğunu aktardı. Trump, “Rusya’ya yönelik yaptırım tehdidi Putin’in görüşme kararında etkili olmuş olabilir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ikinci bir görüşme için Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi arayacağını belirten Trump, “Kötü bir görüşme geçirirsek kimseyi aramayacağım.” ifadesini kullandı. Görüşme sonrası ortak basın toplantısının olup olmayacağı hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getiren Trump, kendisinin ise bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

ALASKA GÖRÜŞMESİNE VERİLEN ÖNEM

Alaska’daki görüşmenin Rusya için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Trump, “Putin ile iyi bir görüşme olacağını düşünüyorum ama Putin ve Zelenski ile yapacağımız ikinci görüşme daha önemli olacak.” dedi. “Putin ve Zelenski’nin barış yapacağını düşünüyorum,” diyen Trump, “Zelenski ve Putin’le yapılacak ikinci görüşmeye bazı Avrupalı liderleri de çağırmamız mümkün.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMALAR

Kremlin Sarayı, yarın Alaska’da yapılacak Trump-Putin görüşmesinin ardından bir belgenin yayınlanmasının beklenmediğini iletti. Kremlin, “Trump, en karmaşık sorunları çözmek için eşi benzeri görülmemiş bir yaklaşım sergiliyor. Bu eylemler Moskova ve Putin tarafından büyük takdir görüyor. Alaska’daki Rusya-ABD zirvesinin sonuçlarını şimdiden tahmin etmek yanlış olur.” diye belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise “ABD, Ukrayna’daki barış için her şeyi yapacak. Trump-Putin görüşmesinden umutluyuz ama barış için anlaşmak Rusya ve Ukrayna’ya kalmış.” ifadesini kullandı.

NORMAL İLİŞKİLERE DÖNMEK ZOR

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un 6 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret ettiğini anımsatan Peskov, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “Bazı sinyaller verildi, bazıları alındı. Bu da zirveye zemin hazırladı.” şeklinde konuştu. Putin ve Trump görüşmesinin hızla organize edildiğini ancak hazırlıkların eksiksiz yapıldığını anlatan Peskov, “Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu” ifade etti.

Görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi beklenirken, “Herhangi bir belgenin imzalanması öngörülmüyor, bu yönde hazırlık yapılmadı.” diyen Peskov, ancak ortak basın toplantısının yapılacağını ve Putin’in elde edilen uzlaşıları paylaşacağına dair bilgiler verdi.

TARİHİ ZİRVE BU GECE YAPILACAK

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin arasındaki dördüncü zirve olması beklenen görüşmeye ilişkin ayrıntılar netleşiyor. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşhakov, zirvenin adresinin Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü olacağını söyledi. Uşakov, üssün yakınlarında Sovyet askerlerine ait mezarların bulunduğuna değinerek bunun sembolik bir önemi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye saatiyle 22:30’da başlayacak görüşmede liderlerin önce tercümanlarla yüz yüze, ardından iki ülke heyetleriyle devam edecek şekilde müzakere yapacağı bildiriliyor. Görüşmeler, çalışma kahvaltısıyla sürdürülürken, liderlerin toplantının ardından basın karşısına geçmesi bekleniyor. Uşakov, zirvenin ana konusunun Ukrayna savaşı ve uluslararası güvenlik olacağını ifade etti. Ayrıca, Putin ile Trump’ın ticaret ve ekonomide işbirliği yüksek potansiyeline sahip konuları ele alacağına dair bilgi verdi. Zirve öncesi her iki taraf da son hazırlıklarını yapıyor. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, görüşmeye yönelik hazırlık amacıyla Rus yetkililerle toplantı düzenledi. Toplantıda Putin, “ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi bir şekilde çabaladığını” belirtti ve “Uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyoruz.” dedi.