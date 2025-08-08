İkinci Toplantıda Gizlilik Kararı Alındı

TOPLANTIYA KATILANLAR VE GÜNDEM

PKK’nın silah bırakma kararının ardından oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kurumları adına yürüttükleri çalışmalarla ilgili komisyona bilgi verdi. Kurtulmuş, güvenlik ve istihbarat açısından hayati öneme sahip konularda bilgi verecek olan bakanlara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca, toplantının niteliği gereği kapalı bir oturum yapılmasının gerekliliğinin altını çizen Kurtulmuş, üyelerin oylamaya katılacaklarını belirtti.

HISTORICAL ADIM VE GÖREVLER

Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tarihi bir adım olduğunu belirtti ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Komisyonumuza tarihi görevler düşüyor” diyen Kurtulmuş, Türkiye’de terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir ortamın sağlanması gerektiğine dikkat çekti. İlk toplantıda ortaya konan görüşlerin tüm partilerce ortaklaşa alınmasının önemine değinerek, “Tabiri caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir” şeklinde ifadesini sürdürdü.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Komisyonun teşkil edilmesine katkı sunan siyasi liderlere de teşekkür eden Kurtulmuş, dikkatli adımların atılması gerektiğini ve sürecin milletin beklentilerine uygun şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı. “Yeri gelecek çok açık ve sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak” diyen Kurtulmuş, bu tartışmaların Türkiye’nin milli birliği ve dayanışması için ortak bir niyetin sonucu olacağını ifade etti.

TOPLANTININ GİZLİ YÜRÜTÜLMESİ

Toplantının tam kapalılık ilkesine uygun şekilde yapılması için milletvekillerinin oylarına sunan Kurtulmuş, oylama sonucunda bu kararın alındığını bildirdi. Kurtulmuş, bu güvenlik önleminin selamet ve hassasiyet açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. İlgili toplantıda hangi konuların konuşulduğunun kesinlikle dışarıda gündeme getirilmeyeceğini sözlerine ekledi. Ardından toplantıya ara verildi.

MEDYA TAKİBİ VE ÖNLEMLER

İlk toplantıda turkuaz basın kartı ile yaklaşık 50 gazeteci salona alındı. İkinci toplantıda ise TBMM Başkanlığı tarafından sadece parlamento muhabirlerinin akreditasyon kartıyla izlemelerine izin verildi. Yaklaşık 40 gazeteci Kurtulmuş’un konuşmasını takip etti. Konuşmanın ardından, basına kapalı ve gizli yapılan toplantının oylamaya sunulmasıyla yazılı basının çıkarılması için kısa bir ara verildi. Verilen arada komisyon üyelerinin dış dünyayla iletişim kurmalarını engellemek amacıyla sinyal kesici (jammer) kullanıldı.

ÜYELİK KONTENJANININ DOLDURULMASI

Aranın ardından CHP ve DEM Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, “İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanının doldurularak komisyonun 51 üyeye tamamlanması” önerisini oylamaya sunacaklar. Oylama kabul edilirse AK Parti, CHP ve DEM Parti’den 1’er üye daha komisyonda yer alacak. DEM Parti’nin önerisinde İstanbul Milletvekili Celal Fırat, CHP’nin önerisinde Ankara Milletvekili Umut Akdoğan isimleri öne çıkarken, AK Parti’nin temsilcisinin kim olacağı ise henüz belirlenmiş değil.