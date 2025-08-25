İklim Değişikliği Türkiye’yi Etkiliyor!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALARMI

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kötü haberler geliyor. Van Gölü Havzası’nda su seviyeleri azalırken, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl ve Tuz Gölü tamamen kurumuş durumda.

KRİTİK DURUM

Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli yere sahip Adana’da, kurak ve sıcak hava şartları Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarının doluluk oranını olumsuz etkiliyor. Nergizlik Barajı’ndaki doluluk oranı, önceki yıl yüzde 22 iken, bu yıl yüzde 16’ya düşmüş durumda. Edirne’de ise kuraklığa dayanıklılığı test etmek amacıyla üç farklı yöntemle ekilen ayçiçeği ürünleri hasat edildi. Kırklareli, Türkiye’nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olarak, kuraklık yüzünden verimini geçen yıla göre yarı yarıya kaybetmiş durumda.

İSTANBUL’DA SU KAYNAKLARI DÜŞÜYOR

İstanbul’da günlük su tüketimi 3,5 milyon metreküp civarında seyrederken, barajların doluluk oranları son 1 ayda yüzde 13 azalarak yüzde 44’e gerilemiş durumda. Bu durum, kuraklık tehlikesinin kentteki su kaynaklarını da tehdit ettiğini gösteriyor.