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İl Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama Yapıldı. ÖZGÜR ÖZEL, AKM ÇIKIŞINDA SALDIRIYA UĞRADI

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMADA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Atatürk Kültür Merkezinde yaşanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayıyla ilgili, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklindeki haberler doğru değildir. İddia edilenin tersine, otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği aşmak amacıyla araçlardan daha geride inildi ve yürüyerek program alanına geçildi.”

ÖZGÜR ÖZEL SALDIRIYA UĞRADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katıldıktan sonra AKM çıkışında saldırıya maruz kaldı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu belirtildi.

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