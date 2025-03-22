İlaç Fiyatları İçin Yeni Düzenleme Yapıldı

ECZACILARIN KÂR ORANLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle birlikte, ilaç fiyatlarındaki döviz kuru artışları eczacıların kâr oranlarına da etki edecek. Bu değişiklik, eczacıların yaşadığı gelir kaybının önlenmesini amaçlıyor.

EURO KURU DEĞİŞİKLİĞİ DÜZENLEMESİ

Sağlık Bakanlığı, dün yayımlanan düzenlemenin detaylarını paylaştı. Açıklamada, ilaç fiyatlarının euro kuru değişikliklerine dayalı olarak her yıl güncellendiği ifade edildi. Güncellemeler, bir önceki yılın ortalama euro değeri esas alınarak belirli bir yüzde ile hesaplanıyor. Bu güncelleme, sadece yerli üretim ilaçları değil, ithal ilaçları da kapsıyor.

KÂR ORANLARI HAKKINDA

Düzenlemeden önce her yıl güncelleme yapılmadığı için eczacıların kâr oranları sabit kalıyordu. Bu durum, birçok ilacın düşük kârlılık oranları ile satışına yol açıyor. Yeni düzenleme ile birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için kâr oranı yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak belirleniyor.

ECZACILARA YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme, eczacılara önemli avantajlar sağlıyor. Açıklamada, “Eczacıların kârlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncellemeler doğrultusunda eczacıların kârlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.” denildi.