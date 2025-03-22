İlaç Fiyatları ve Eczacı Kâr Oranları Güncellendi

İLAÇ FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı yeni düzenleme ile, ilaç fiyatlarındaki kur güncellemeleri eczacıların kâr oranlarına da yansıyacak. Böylece eczacıların gelir kaybı yaşamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EURO KURU DEĞİŞİKLİĞİ VE GÜNCELLEME

Sağlık Bakanlığı tarafından dün Resmi Gazete’de yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel euro kuru değişkenliğine göre ve “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ” çerçevesinde her yıl güncellendiği ifade edildi. Güncellemenin, bir önceki yıl ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesi dikkate alınarak belirlendiği kaydedildi. Güncellemelerin bütçe disiplini ile uyumlu olarak diğer ülkelerdeki gibi yapıldığı ve düzenlemenin hem yerli hem de ithal ilaçları kapsadığı belirtildi.

KÂR ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Mevcut sistemde her yıl güncelleme olmaması nedeniyle eczane kâr baremlerinin sabit kaldığı, bu yüzden birçok ilacın üst bareme geçerek düşük kârlılık oranıyla satıldığı aktarılıyor. Eczacıların kârlılık dilimlerinin, ilaç fiyatlarına göre birinci kademedeki (328 liraya kadar) ürünler için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ürünler için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ürünler içinse yüzde 13 olarak uygulandığı belirtiliyor.

ECZACILAR İÇİN ÖNEMLİ AVANTAJ

Dün yayımlanan düzenlemenin eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı duyuruluyor. Açıklamada, “Eczacıların kârlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların kârlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.” şeklinde ifadeler yer alıyor.