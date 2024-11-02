İlaçlar Listesine 18 Yeni Ekleme Yapıldı

İLAÇLAR HAKKINDA YENİ DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik” şeklinde açıklama yaptı.

YERLİ ÜRETİMLİ İLAÇLARIN DESTEKLENMESİ

Bakan Işıkhan, bu adımın yerli üretimi destekleyeceğini ve vatandaşların ilaçlara erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Eklediği bilgilere göre, yeni düzenleme ile sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak.