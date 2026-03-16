İlber Ortaylı Cenazesinde Selfie Krizi Yaşandı

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’dan son yolculuğuna uğurlanıyor. Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma törenine Ortaylı’nın öğrencileri, akademisyen arkadaşları ve dostları yoğun ilgi gösterdi. Törene katılan Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı olan İlber Ortaylı’yı anlatırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

RAHATSIZ EDİCİ ANLAR

Bununla birlikte, Prof. Dr. Celal Şengör’e bazı vatandaşlar tarafından zor anlar yaşatıldı. Ünlü cenazelerine sıkça damga vuran selfiecilerin, İlber Ortaylı’nın cenazesindeki varlığı dikkat çekti. Dostu Prof. Dr. Ortaylı’ya son görevini icra etmek için cenazeye katılan Şengör, bu süreçte sıkıntılı anlar yaşadı. Bazı katılımcılar, selfie çekmek amacıyla Şengör’ün yüzünü ele geçirirken, bazıları ise elini omzuna attı. Celal Şengör, her adımda selfie için durma konusunda sabır göstermesine rağmen, bu durum sosyal medyada olumsuz tepkilere neden oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

