İletişim Başkanı Duran’dan Dezenformasyon Uyarısı: Cezalandırılacak

İletişim Başkanı Duran, Suriye’deki Olaylara Dikkat Çekti

İletişim Başkanı Duran, Suriye’de yaşanan son gelişmelere dair sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımları titizlikle incelediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’deki olayları yakından takip ettiklerini belirtti.

Dezenformasyon ve Provokasyon Karşılıksız Kalmaz

Duran, Suriye’deki yaşam olayları üzerinden sosyal medya platformlarında gerçekleştirilen dezenformasyon kampanyaları ile halkı nefret ve düşmanlığa kışkırtan girişimlerin dikkatle değerlendirildiğini vurguladı. Duran, “Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak, sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kamuoyuna Önemli Uyarı

Duran, kamuoyunun bu süreçte dezenformasyon ve provokasyona karşı hassas olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, resmi kurumlarca doğrulanmamış bilgi ve içeriklere güvenmemenin önemine dikkat çekti.

Duran: Dezenformasyon Faaliyetlerine Cezai İşlem Uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye’deki olaylar üzerine yapılan provokatif sosyal medya içeriklerine karşı gerekli adımların atılacağını duyurdu.
