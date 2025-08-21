“Iletişim Başkanlığı ‘Cumhur Reyonu’ Yalanladı”

AÇIKLAMANIN DETAYLARI

İletişim Başkanlığı, süpermarketlerde “Cumhur Reyonu” kurulacağına dair ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Bir gazetede ‘Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması’ yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak ‘süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak’ şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.” denildi.

ÖNERİ DEĞİL, BİR TEKLİF

Açıklamada ayrıca, “Cumhur Reyonu” ifadesinin mevcut bir devlet politikasını değil, bir gazetede ortaya konmuş fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade ettiği vurgulandı. Bu önerinin, resmi kurumlar tarafından benimsenmediği veya hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmadığı belirtildi. Ancak ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bu öneriyi resmi bir hükümet projesi gibi sunarak siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun örneği olarak değerlendirildi.

Açıklamanın sonunda, “Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?” gibi başlıkların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu söylemlerin, toplumda kutuplaşma yaratmayı hedefleyen asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda olduğu aktarıldı. Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde “Cumhur Reyonu” adı altında bir proje bulunmadığı, köşe yazısında belirtilen önerinin devlet politikasıymış gibi gösterilmesinin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ifade edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, milletin hizmetinde faaliyet gösterdiği ve vatandaşların doğru bilgiye yalnızca resmi açıklamalar aracılığıyla ulaşmasının önemine dikkat çekildi.