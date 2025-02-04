More
Gündem

İletişim Başkanlığı’ndan UTTS Çip İddiası Açıklaması

iletisim-baskanligi-ndan-utts-cip-iddiasi-aciklamasi

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan ‘İsrail’in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipinin araçlara takılacağı’ iddiasının gerçek olmadığı vurgulandı. DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar’ iddiası doğru değildir” ifadelerine yer verdi.

YERLİ FİRMAYLA ANLAŞMA YAPILDI

Daha sonraki açıklamada, bu sistem için İsrail ve Kanada menşeli ekipmanların kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firma ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Açıklamada, “UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir” denildi.

GÜVENLİK SORUNU YOK

Son olarak, UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığı ve yazılım geliştirmelerinin Türk mühendisler tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı. DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÖNEMLİ

Manşet

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos Deplasmanında Kaybetti

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 25'inci haftasında Panathinaikos'a 91-90 yenilerek 8. mağlubiyetini aldı. Panathinaikos ise 15. galibiyetini elde etti. Kostas Sloukas, 23 sayıyla maçı süsledi.
Gündem

Bolu’da Yangın Soruşturmasında İki Gözaltı Daha

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrası 78 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve yardımcısı gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.