İlhan Şeşen 76 Yaşında Vefat Etti

USTA SANATÇIDAN KÖTÜ HABER

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi dillere pelesenk olan eserler yaratan, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ailesi, “Çok özel bir adamdı” mesajını paylaştı. İlhan Şeşen’in vefatı müzik camiasını derinden etkiledi. Acı haberi alan sanat dünyasının önemli isimleri üzüntülerini dile getirerek anımsadı.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Sanatçının kaybını ilk olarak Vedat Sakman şöyle ifade etti: “Hayat böyle bir şey, ışıklar içinde olsun.” Kendi mesleği avukatlık olan Şeşen, bu mesleği bırakarak müziğe adım atmıştı. Hastalığının zor dönemlerinde bile eserler vermeye devam eden Şeşen için Sakman, “Bizi hayata bağlayan şeyler bunlar zaten,” dedi. Nükhet Duru ise, “Benim için böylesi eserler bırakan besteciler ‘ölü’ lafını hak etmez gibi geliyor,” diye belirtti. Duru, acı haberi duyunca şaşırdığını ve ruhunu hep yad edeceklerini dile getirdi. Ayşegül Aldinç de duyduğu üzüntüyü ifade ederken, “Her ölüm beni şaşırtıyor, gerçekten çok üzüldüm. Çok özel bir adamdı İlhan,” dedi. Sanat camiasının başı sağ olsun ifadeleriyle taziye dileklerini iletti.

İLHAN ŞEŞEN’İN HAYATI

18 Haziran 1948’de Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl süresince serbest avukatlık yaptı. 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılığa başlayarak müziğe adım atan Şeşen, aynı yıl gitar çalmayı da öğrendi. 1971 yılında “Kavga” isimli ilk kırkbeşlik plağını çıkardı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurdu. Grubun çalışmalarına bir ara vermesinin ardından 1994 yılında “Aşk Haklı” adlı solo albümü ile müzik kariyerine devam etti. 2002 Ocak ayında çıkardığı ikinci solo albümü “Neler Oluyor Bize” ile büyük bir çıkış yakaladı. Şeşen, “Aliye”, “Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Görüş Günü Kadınları”, “Aşk Yalanı Sever”, “Milat” ve “Paramparça” gibi dizilerde de rol alarak sanat hayatına geniş bir boyut kazandırdı.