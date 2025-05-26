İlhan Şeşen Hayatını Kaybetti

ÜNLÜ SANATÇI İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

73 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi herkesin bildiği şarkılarıyla tanınmıştı. 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçıdan gelen kötü haberi, sevenleri ve müzik dünyası derin bir üzüntüyle karşıladı.

AİLEDEN AÇIKLAMA

İlhan Şeşen’in vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden paylaştı. Aile, yaptığı açıklamada ünlü sanatçının kaybının kendileri için büyük bir acı olduğunu belirtti.