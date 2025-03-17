İliç Maden Faciasında 43 Sanık Yargılanıyor

GÜNDEMDEKİ HEYELAN DAVASI DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın İliç ilçesinde yer alan altın madeninde gerçekleşen heyelanda 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili olarak, 43 sanığın yargılanma süreci hala devam ediyor. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Iain Ronald Guılle ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve mağdur yakınları katıldı. Ayrıca, tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Öte yandan, firari sanıklar John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R ve William Keith M. duruşmaya katılmadı. Duruşmaya iftar için verilen aranın ardından devam edildi.

STK’LERİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, barolar, dernekler, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma taleplerinin reddedilmesini, mağdur ailelerin taleplerinin ise kabul edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, mağdur olma, suçtan zarar görme ve davaya katılmaya yönelik özel bir mevzuat bulunmadığı gerekçesiyle talepleri reddetti. Tutuklu sanık olan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Swartz, yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Swartz, “2021’de işe başladığımdan itibaren İliç alanında doğrudan ve dolaylı görev almadım. Şahsıma atfedilen bilirkişi raporlarında büyük bir hata yapılmış. Görevler benim görevimmiş gibi kabul edilmiştir” dedi.

SUÇLAMALARIN HAKKINDAKİ BELİRSİZLİKLER

Swartz, şirketin yapısı ve görev dağılımı hakkında detaylar vererek, “Şirkette çalıştığım birimin yığın liçle ilgisi yoktur. Çalışma süresinde pozisyon değişimi sonunda da mühendislik görevim olmadı” ifadelerini kullandı. “1 Kasım 2022’den itibaren tek görev ve sorumluluğum sermaye harcamaları ve sürdürülebilir yatırım projeleri üzerine olmuştur. Bilirkişi raporları, organizasyon şemasını yanlış anladığımı göstermektedir” diyen Swartz, dolaylı görevlerinin olmadığı bir durumda suçlamaların kendisine yöneltilmesinin adaletsiz olduğunu savundu.

SUÇLAMALARIN GEÇERSİZLİĞİNE VURGU YAPTI

Hatalı iddialar nedeniyle 10 aydır tutuklu kaldığını öne süren Swartz, “Doğrudan çalışmadığım, herhangi bir sorumluluk taşımadığım ve uzmanlığım olmadığı yerde heyelanı değerlendirmem mantıksızdır. Bu süreçlerin içinde olmadığım açıktır, farklı bir iş biriminde çalışıyordum” dedi. Sonuç olarak, Swartz, “Sorumluluğumun ve uzmanlığımın olmadığı bir tesiste heyelan senaryosu değerlendirmem mantıksızdır. Konteynerin yerinin belirlenmesinde yer almadım, kimseye talimat vermedim” şeklinde konuştu. Duruşmaya yarın saat 09.30’da devam edilecek.