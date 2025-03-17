İliç Maden Kazası Yargılaması Sürüyor

HEYELAN DAVASI DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelanda 9 işçinin ölmesine yol açan olayla ilgili olarak 43 sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ve mağdur yakınları katıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Firari sanıklar ise duruşmada yer almadı. Duruşma, iftar için verilen aranın ardından yeniden başladı.

STK’LERİN KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında baroların, derneklerin, milletvekillerinin ve STK’lerin davaya katılma taleplerinin reddedilmesini, mağdurların ailelerinin taleplerinin ise kabul edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mağdur olma, suçtan zarar görme ve davaya katılmaya ilişkin özel mevzuat olmadığından bu talepleri reddetti. Tutuklu sanık olan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Swartz, tercüman yardımıyla yaptığı savunmada, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Suçlamaları kabul etmeyen Swartz, “2021’de işe başladığımdan beri İliç alanında doğrudan ve dolaylı görev almadım” dedi ve şahsına atfedilen bilirkişi raporlarında önemli hatalar olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARA ANLAM VEREMEDİ

Swartz, şirketin yapısını ve görev dağılımını aktararak, “Şirkette çalıştığım birimin yığın liçle ilgisi yoktur. 1 Kasım 2022’den bu yana tek görevim sermaye harcamaları ve sürdürülebilir yatırım projeleri üzerine oldu” dedi. Bilirkişi raporlarının organizasyon şemasını yanlış anladığını vurgulayan Swartz, kendisine yöneltilen suçlamaların adaletsiz olduğunu ifade etti. Hatalı iddialar nedeniyle 10 aydır tutuklu olduğunu dile getiren Swartz, “Doğrudan çalışmadığım, herhangi bir sorumluluk taşımadığım ve uzmanlığım olmayan bir yerde heyelanı değerlendirmem nasıl mümkün?” diyerek savunmasını tamamladı. Duruşmanın yarın saat 09.30’da devam etmesi bekleniyor.