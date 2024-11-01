“İlk Oyun Biletleri Tükendi” “İlk Oyun Biletleri Satıldı”

OYUNCULAR CANLI ORKESTRA İLE PERFORMANS SERGİLEYECEK

Oyuncular sahnede Mor ve Ötesi’nin şarkılarını seslendiriyor. Aynı zamanda canlı bir orkestra da onlara eşlik ediyor. Sezon boyunca Maximum Uniq Hall sahnesinde perdelerini açacak müzikalin 25, 26 ve 27 Kasım tarihindeki ilk oyun biletleri tükendi.

MÜZİKALIN GELECEK TARİHLERİ

Müzikal 9-10 Aralık ve 11-12 Ocak tarihlerinde Maximum Uniq Hall’da, 18 Ocak’ta Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda, 27 Ocak’ta ise Ankara Congresium’da sahne alacak. Baran Bölükbaşı, Şifanur Gül, Reha Özcan ve Canan Ergüder başrolde yer alıyor.

Müzikalde ayrıca Beyti Engin, Cem Güler, Yunus Emre Terzioğlu, Ece Yaşar, Ayşe Buse Özgel, Ayşegül Aslan Öcal, Bahar Elden, Bartu Ayaz, Beril Korkmaz, Ezgi Acıoğlu, İlteriş Berat Bakırhan ve Yağmur Elif Seber de sahnedeki yerini alıyor.