İlk Türk Kadın Kaptan A380 Pilot Oldu

GOKÇE KÜBRA YILDIRIM’IN HAVA YOLLARINDAKİ BAŞARISI

Türk kadınlarının gökyüzündeki başarıları bir yenisi ile daha taçlandı. Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş’de staj yaparak havacılık kariyerine adım atan Gökçe Kübra Yıldırım, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra THY’nin Airbus filosunda ikinci pilot olarak işe başlayan Yıldırım, kariyerine Dubai’de devam etmeye karar verdi.

DUBAİ’DE UÇUŞ HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİ

Türk kadın pilot, 12 yıl önce girdiği havacılık sektöründe şimdi Dubai’nin en büyük havayolu şirketinde Airbus A380 tipi uçakta pilot olarak görev alıyor. Gökçe Kübra Yıldırım, dünyanın en büyük çift katlı uçağında kaptan pilot olarak hizmet vermeye başladı. Sosyal medya platformunda duygularını paylaşan Yıldırım, “Yaklaşık 12 yıl önce başladığım bu yolculuk, bugün beni kaptanlık noktasına taşıdı. Her bir adım, her zorluk, her başarı bana çok şey kattı. Bu meslek, sadece bir iş değil, hayatımın parçası oldu. Bugün burada olmamı sağlayan, destekleyen hep arkamda olan herkese teşekkür ederim” sözlerini kullandı.