İlk Yüzer DOĞALGAZ Üretim Gemisi

İSTANBUL BOĞAZI’NDA TRAFİK ASKIDA

İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği, saat 08.00’de doğalgaz üretim platformu Osman Gazi’nin geçişi dolayısıyla çift yönlü olarak durduruldu. Ahırkapı Demir Sahası’ndan yola çıkan platformun, öğleden sonra Dolmabahçe Sarayı’nın önüne ulaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, platformu Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e gönderiyor.

BOĞAZ GEÇİŞİ 11 SAAT SÜRECEK

Osman Gazi’nin Boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat sürmesi öngörülüyor. Platformun 1 Haziran tarihinde Filyos Limanı’na yanaşması planlanıyor.

OSMAN GAZİ’NİN GÖREVİ 2026’DA BAŞLAYACAK

Platfom, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda doğalgaz üretim kapasitesini iki katına çıkarma görevine 2026 yılında başlayacak. Maksimum doğalgaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

KAPSAMLI TEKNİK ÖZELLİKLER

Osman Gazi, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. 140 kişilik bir personel kapasitesine sahip olan platform, karaya ana gaz iletim hattı ile 161 kilometre uzunluğunda bir bağlantı sağlayacak. İşlenen doğalgaz, bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak ulusal şebekeye aktarılacak. Gelecek yılın ortasında işler halde olacak platform ile Karadeniz’deki mevcut doğalgaz üretimi günlük 20 milyon metreküpe yükselecek.