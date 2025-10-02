İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane Açıklaması Geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında ağırladığı Liverpool’u 1-0 yenerek bu sezon Avrupa’daki ilk zaferini elde etti. Orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşmanın ardından Sky’a özel bir röportaj gerçekleştirerek, Liverpool galibiyeti, takımın mevcut durumu ve Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI

Soru: “Galatasaray’ın gerçek yüzünü gördük mü?”

Gündoğan, “Bu, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik.” şeklinde yanıt verdi.

KENDİ MOTİVASYONU

Soru: “Manchester City’nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool’a karşı ekstra motive oldunuz mu?”

Gündoğan, “Dürüst olmak gerekirse hayır. Kulübümle burada Liverpool’a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi.” cevabını verdi.

OPTİMİZE ETME ÇABALARI

Soru: “Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz? Tamamen uyum sağladınız mı?”

Gündoğan, “Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır, 60,70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum.” dedi.

Soru: “Galatasaray’da Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne gibi bir rol oynayabilirsiniz?”

Gündoğan, “Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir.” açıklamasında bulundu.

LEROY SANE’YE DESTEĞİ

Soru: “Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?”

Gündoğan, “Leroy’u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması.” şeklinde cevap verdi.