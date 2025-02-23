İlkay Gündoğan’dan Sevindirici Haber Geldi

GÜNDOĞAN’IN GELECEĞİ BELİRLENDİ

Uzun yıllar boyunca İngiliz futbolunun önde gelen kulüplerinden biri olan Manchester City’de forma giyen ve kısa bir Barcelona deneyiminin ardından kulübe geri dönen İlkay Gündoğan’ın kariyer yolculuğu büyük bir merakla takip ediliyordu. Özellikle Süper Lig devi Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncunun geleceği konusunda nihayet bir karar alındı. İlkay Gündoğan’ın geleceğiyle ilgili müjde resmen açıklandı.

MANCHESTER CITY’DE SIKINTILI DÖNEM

İlkay Gündoğan, Manchester City’de geçirdiği ikinci döneminde, takımın bu sezondaki kötü performansına çözüm bulmakta zorlandı. Türk asıllı Alman futbolcu, sezonun başından itibaren Premier Lig’de 21 maça çıktı ancak bu süreçte henüz gol atamadı. Diğer yandan, kötü bir sezon geçiren Manchester City’de, kadro planlamasına daha fazla önem verildiği gözlemleniyor.