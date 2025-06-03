İlker Aksum’la Eşi Açıklama Yaptı

İLKER AKSUM TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADI

İlker Aksum, günümüzde ‘Siyah Kalp’ dizisinde Tahsin karakteriyle dikkat çekerken, İzmir’in Urla ilçesinde trafikte başka bir sürücüyle tartışma yaşadı. Aksum’un, diğer sürücüye bağırırken ve küfür ederken görüntüleri ortaya çıktı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, durumu yatıştırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. O anlara dair görüntüler, çevredeki kişiler tarafından kaydedilip sosyal medyada yayımlandı.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İlker Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya üzerinden yaşananlar hakkında bir açıklama yaptı. Ekmekçioğlu, “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular” diyerek ifade etti ve yaşanan olayın detaylarını paylaştı. Olay sırasında başka bir sürücünün Aksum’a hakaret edip alay ettiğini belirten Ekmekçioğlu, “İlker, 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi” dedi. Kendi tecrübelerini de paylaşarak, “Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir ders oldu” açıklamasında bulundu.

ILKER AKSUM’DAN ÖZÜR VE AÇIKLAMA

Olayın ardından İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hayranlarından özür diledi. Aksum, tartışmanın karşı tarafın küfürleriyle başladığını söyleyerek, “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” ifadelerini kullandı. Olayın yoğun bir tartışmaya dönüştüğünü belirten Aksum, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı.