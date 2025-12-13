Salah Geri Dönüş Yaptı ve Rekor Kırdı

salah-geri-donus-yapti-ve-rekor-kirdi

Liverpool, Brighton’ı Konuk Etti ve Kazandı

Premier Lig’in 16. haftasında Liverpool, Brighton ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlgili karşılaşma Anfield Road’da gerçekleştirildi. Liverpool’un gollerini Ekitike, 1. ve 60. dakikalarda kaydetti.

Tarih yazan asist

Son Leeds maçındaki açıklamalarının ardından Inter karşılaşması için kadroda yer bulamayan Mohamed Salah, Brighton karşısında 26. dakikada oyuna dahil oldu. Salah, Ekitike’nin ikinci golüne asist yaparak büyük bir katkı sağladı ve Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı veren futbolcu unvanını elde ederek Lampard’ı geride bıraktı.

Puan durumu ve oyuncular

Bu galibiyetle Liverpool, puanını 26’ya yükseltti ve Brighton ise 23 puanda kaldı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Maçta forma giyen 11’ler ise şöyleydi:

LIVERPOOL İLK 11
Alisson, Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

BRIGHTON İLK 11
Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Hinshelwood, Minteh, Gruda, Gomez, Rutter

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.