Salah Geri Dönüş Yaptı ve Rekor Kırdı

Liverpool, Brighton’ı Konuk Etti ve Kazandı

Premier Lig’in 16. haftasında Liverpool, Brighton ile karşı karşıya geldi ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. İlgili karşılaşma Anfield Road’da gerçekleştirildi. Liverpool’un gollerini Ekitike, 1. ve 60. dakikalarda kaydetti.

Tarih yazan asist

Son Leeds maçındaki açıklamalarının ardından Inter karşılaşması için kadroda yer bulamayan Mohamed Salah, Brighton karşısında 26. dakikada oyuna dahil oldu. Salah, Ekitike’nin ikinci golüne asist yaparak büyük bir katkı sağladı ve Premier Lig tarihindeki en fazla gol katkısı veren futbolcu unvanını elde ederek Lampard’ı geride bıraktı.

Puan durumu ve oyuncular

Bu galibiyetle Liverpool, puanını 26’ya yükseltti ve Brighton ise 23 puanda kaldı. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Maçta forma giyen 11’ler ise şöyleydi:

LIVERPOOL İLK 11

Alisson, Gomez, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Ekitike

BRIGHTON İLK 11

Verbruggen, Wieffer, van Hecke, Dunk, Ferdi Kadıoğlu, Baleba, Hinshelwood, Minteh, Gruda, Gomez, Rutter